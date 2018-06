Agenten verzamelen zwerfvuil van hangjongeren… en dumpen het gewoon in hun voortuin

De politie van het Nederlandse Nieuwpoort heeft een nogal ongewone actie tegen zwerfvuil uitgevoerd. Hangjongeren zorgen in de Zuid-Hollandse gemeente al lange tijd voor overlast en zwerfvuil. Omdat in het donker moeilijk vast te stellen is wie troep achterlaat, besloot de politie het anders aan te pakken.

Agenten verzamelden het achtergelaten afval in een vuilniszak en gooiden het in enkele tuinen van de ‘harde kern’ - onder het motto “we brengen terug wat vergeten is”. Een van de jongeren lag nog te slapen in zijn auto: bij hem werd troep onder de ruitenwissers van zijn voertuig achtergelaten. “Wellicht dat het kwartje vroeg of laat valt”, aldus de politie. “De jongeren die we dit keer hebben overgeslagen, zijn volgende keer aan de beurt.”

Normaal wordt het zwerfvuil op maandagochtend door een bejaarde buurtbewoner opgeruimd, vertelt de politie nog. “Die man verdient een standbeeld.”