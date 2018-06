Rivierkreeft offert schaar op om te ontsnappen aan kokende pot soep

Het duurt amper tien seconden, maar het gaat sinds deze week wel de wereld rond: een filmpje met een rivierkreeft in de hoofdrol. Het diertje werd vastgelegd in een Chinees restaurant toen het op het nippertje wist te ontsnappen aan een kokende pot met soep. Al moest het daarvoor wel een van zijn scharen opofferen.

Intussen wordt het schaaldier op het internet aanzien als een held. Dat de rivierkreeft zowaar het idee had om zijn eigen ledemaat af te knippen en zo te ontsnappen aan de dood, wist heel wat kijkers te fascineren. Het medeleven was bij sommigen zelfs zodanig groot dat ze de maker van de video verzochten om het diertje te sparen.

Die wens kwam ook uit. Volgens de gebruiker ‘Jiuke’, die de beelden aanvankelijk op de Chinese sociale netwerksite Weibo plaatste, heeft hij de kreeft geadopteerd. “Ik heb hem in leven gehouden. Inmiddels bracht ik hem mee naar huis en verblijft hij in een aquarium”, vertelde hij.

Kreeften maken wel vaker gebruik van de zogenaamde ‘zelfamputatie’. Wanneer het dier tijdens een gevecht het gevoel krijgt dat het zal verliezen, beslist het soms om een van zijn eigen scharen af te knippen. De ‘winnaar’ ziet dat vervolgens als een lekkere maaltijd, terwijl het andere exemplaar kan ontkomen. Na verloop van tijd zal de schaar ook opnieuw aangroeien.

850.000 ton

Dat de beelden uit China afkomstig zijn, hoeft overigens niet te verbazen. De laatste jaren is de vraag naar de schaaldieren in het land enorm gestegen, waardoor ook steeds meer gespecialiseerde restaurants opdoken. Daarnaast zou de populariteit volgens sommigen ook te maken hebben met het sociale aspect tijdens het eten van kreeft. Een kreeft pellen geeft mensen immers geen kans om tegelijkertijd druk bezig te zijn met de smartphone of andere elektronische toestellen.

Uit een verslag van het ministerie van Landbouw blijkt dat de productie van rivierkreeft in China al meer dan verdrievoudigd is. Vorig jaar alleen al werd er maar liefst 850.000 ton geproduceerd. Daarmee is het land de grootste producent van rivierkreeften ter wereld.