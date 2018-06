OVERZICHT. WK-gadgets van vroeger tot nu

Het WK nadert, dat betekent voor de supporters, tijd voor toeters en bellen. Doorheen de jaren werd de veelheid aan producten alleen maar groter, de gekheid van de gadgets des te weerzinwekkender. Ook onze Rode Duivels zijn een merk. Hieronder vindt u een samenstelling van de populairste WK-gadgets.

Iedereen kent natuurlijk de ‘vuvuzela’ nog, de irritante toeter die een hels kabaal maakte op het WK in Zuid-Afrika en hiermee wereldberoemd werd. Ook Nederland nam met de ‘Wuppies’ en de ‘Beesies’ van Albert Heijn verschillende initiatieven. Maar België is echt wel een ander niveau. Van spiegelhoesjes voor je auto, over een driekleurige zwembroek, tot een opblaasdrietand of een Rode Duivels-zonnescherm. Je kan het niet gek genoeg bedenken. Winkelketens als Carrefour komen in 2018 voor het vierde jaar op rij al met een grootschalige ‘Duivels-actie’.

Baptiste Van Outryve, persverantwoordelijke van Carrefour België, zet hun populairste producten even op een rij. “Het Panini-verzamelalbum dat wij van de eerste tot de laatste pagina aan de Rode Duivels hebben besteed, staat op plaats 1”, zegt Van Outryve. “Wij verwachten dat we tegen 6 juni zo’n 300.000 albums en 200 miljoen stickers zullen hebben verdeeld. Klanten krijgen die per aankoopschijf van 25 euro of bij aankoop van deelnemende producten.”

“Het tweede product dat het meest over de toonbank gaat, is de kicker/voetbaltafel en de verwisselbare borst- en hoofdstukken van de Rode Duivels die men op de kicker kan gebruiken om zo zelfs Nainggolan bijvoorbeeld als keeper te laten fungeren, maar die kinderen ook graag op hun potlood plaatsen. Het derde product is het Belgian Red Devils-shirt en het ensemble (trui + short nvdr.) voor de kids”, besluit Van Outryve.

