OVERZICHT. De meest legendarische WK-coaches en hun anekdotes

Het is geen gemakkelijk vak, voetbaltrainer zijn. Na enkele jaren krassen de meesten op of worden ze aan de deur gezet. Toch zijn er enkelingen die zich in de harten van de fans kunnen coachen. Hieronder vindt u een lijstje van de meest legendarische WK-coaches ooit. Hun quotes zijn al even legendarisch.

Vicente Del Bosque, bondscoach Spanje: Winnaar WK 2010

Foto: EPA-EFE

Quotes: “Een leider wordt bewonderd, een baas gevreesd” / “Ik wou niet echt de coach zijn die wint, maar de coach die opvoedt” / “Je kijkt naar de wedstrijd en ziet Busquets niet. Kijk naar Busquets en je ziet de hele wedstrijd” / “Als ik een speler was, zou ik graag zoals Busquets zijn”

Joachim Löw, bondscoach Duitsland: Winnaar WK 2014

Foto: Photo News

Quotes: “Elke trainer wil een match in 90 minuten beslist zien, want ik denk dat er geen enkele manier is om je op penalty’s voor te bereiden” / “Sporten zijn totaal verschillend, als Lance Armstrong morgen met ons komt trainen, is hij na een halfuur uitgeput” / “Soms wil Neuer al eens denken dat hij een middenvelder is”

Oscar Tabárez, bondscoach Uruguay sinds 2006: halve finalist WK 2010, 2de ronde WK 2014

Foto: AFP

Quote, uitspraak 2014: “We kunnen niet blijven voortborduren op onze WK-glorie in het verleden”

Luiz Felipe Scolari, bondscoach Portugal (2003-2008) en Brazilië (2001-2002 en 2012-2014) : Winnaar WK 2002 met Brazilië, halve finalist WK 2006 met Portugal, halve finalist WK 2014 met Brazilië

Foto: REUTERS

Quotes: “Mensen houden niet van Ronaldo omdat hij een fantastische speler is, knap is, en met alle vrouwen seks heeft. Men is jaloers op hem. Het enige slechte in Ronaldo’s leven is Messi. Als het van Ronaldo afhing, was hij vijf jaar op rij de beste speler ter wereld.” / Na 1-7 uitschakeling tegen Duitsland in halve finale WK 2014: “Dit is de ergste dag van mijn leven” / “Jezus Christus zei ooit: “Biedt geen weerstand aan degene die goddeloos is, maar slaat iemand u op uw rechterwang, keer hem dan ook de andere toe”. Jammer genoeg is Luis Figo Jezus Christus niet.”

Vittorio Pozzo, bondscoach Italië (1912) (1928) (1929-1948): Enige die er als bondscoach in sloeg 2 WK’s te winnen.

Pozzo wordt door zijn spelers in de lucht gegooid na het behalen van zijn tweede wereldtitel in 1938. Foto: BELGAIMAGE

Quote: “Een nederlaag erkennen is de eerste stap naar de overwinning.”

Rinus Michels, bondscoach Nederland (1974) (1984-1988) (1990-1992): In 1999 door FIFA uitgeroepen als beste coach van de twintigste eeuw. 2007: Door ‘The Times’ verkozen tot beste coach na de Tweede Wereldoorlog. Prestaties: finalist WK 1974, achtste finale WK 1990.

Foto: REUTERS

Quote: “Voetbal is oorlog”

Guy Thys, bondscoach België (1976-1989 en 1990-1991): Finale EK 1980, halve finale WK 1986

Foto: Photo News

Quote:

Van Gaal: “Ik begrijp het niet, trainer. U bent een voetbalkenner, u boekt successen, maar ik sta nooit in de basis. Toch ben ik hier veruit de beste buitenlander, ik kan alles met de bal.” Thys repliceert: “Louis, jongen, je hebt gelijk. Maar er is een probleem: je kunt inderdaad alles met de bal, maar je hebt hem nooit!”

