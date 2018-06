Lijk uit kanaal gevist in Anderlecht

In de Brusselse gemeente Anderlecht is zondagmiddag een lichaam uit het kanaal Brussel-Charleroi gehaald. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door de politie.

Een voorbijganger merkte rond 11.45 uur het levenloze lichaam op aan de Nijverheidskaai, ter hoogte van de Abattoir en de campus Erasmushogeschool. De brandweer haalde het lichaam uit het water en het labo van de federale politie en een wetsarts kwamen ter plaatse voor een eerste onderzoek.

Hoe het slachtoffer in het water is gekomen en hoe hij aan zijn einde is gekomen, is nog onduidelijk.