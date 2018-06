Arnaud Bovy gaat op Roland Garros ondanks vier matchballen meteen onderuit bij junioren

Arnaud Bovy (ITF 31) is zondag uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros bij de junioren. De 17-jarige Luikenaar verloor van de Australiër Rinky Hijikata (ITF 42) in drie sets: 6-3, 4-6 en 7-6 (7/5). De wedstrijd duurde twee uur en achttien minuten.

Bovy, die eerder deze week in de achtste finales van de Astrid Bowl werd uitgeschakeld door de latere Zwitserse winnaar Damien Wenger, nam voor het eerst deel aan een grandslamtoernooi bij de junioren.

In de derde en beslissende set kreeg Bovy bij 5-6 vier matchballen, maar Hijikata werkte ze alle vier weg. In de tiebreak bleek de Australiër uiteindelijk de sterkste te zijn.

Arnaud Bovy is de enige Belg in de top 50 bij de junioren en is eveneens de jonge broer van tennisster Margaux Bovy (WTA 620).