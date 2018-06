Anthony Perez wint slotrit in Ronde van Luxemburg, Andrea Pasqualon eindlaureaat

De 27-jarige Anthony Perez (Cofidis) heeft zondag de afsluitende etappe van de 78e Ronde van Luxemburg, met start in Mersch en aankomst na 176 kilometer in de hoofdstad van het Groothertogdom, gewonnen. De Fransman haalde het in de sprint van een uitgerekt peloton van de Spanjaard Eduard Prades en de Italiaan Andrea Pasqualon. Laatstgenoemde renner van Wanty-Groupe Gobert is meteen de eindlaureaat van de Ronde van Luxemburg.

Het waren Christophe Laporte en ex-geletruidrager in deze rittenkoers, Damien Gaudin, die al vrij snel een aanval probeerden op te zetten. Het peloton liet evenwel niet begaan en na 24 kilometer koers smolt weer alles samen. Het bleef onrustig met diverse aanvalspogingen tot gevolg. Een groep met Loic Chetout, Jonas Koch, Adrien Kurek, Romain Combaud, Damien Gaudin en Davide Orrico muisde er na 62 kilometer koers vanonder. Het peloton liet nu wel begaan en het zestal mocht een maximale voorsprong van drie minuten bijeen fietsen.

Op 42 kilometer van de eindmeet moest Adrien Kurek zijn metgezellen laten rijden. De grote groep volgde daar op 1:30 van de vijf vluchters. En de voorsprong bleef verder zakken. Net voor het ingaan van de drie plaatselijke ronden, van elk 3,8 kilometer met daarin telkens de beklimming van de Pabeierbierg, versnelde Romain Combaud in de kopgroep. Na verloop van tijd sloten Loic Chetout, Jonas Koch en Davide Orrico weer aan. Damien Gaudin werd door het peloton gegrepen. Op 12 kilometer van het einde was echter alles te herdoen. Het sein dan voor Pawel Cieslik, Anthony Perez, Delio Fernandez, Mauro Finetto, Angelo Tulik en Davide Orrico om het te proberen. Andrea Pasqualon moest in de gele leiderstrui het peloton even op sleeptouw nemen aangezien hij geen teamgenoten meer in steun had. De Italiaan kreeg wat verderop de steun van de mannen van onder andere WB-Aqua Protect Veranclassic.

Vooraan bleven met Cieslik, Perez, Finetto en Angelo Tulik nog vier man aan de leiding. Bij het ingaan van de slotronde moest ook Cieslik voorin lossen. De groep met leider Andrea Pasqualon volgde op 13 seconden. Angelo Tulik, de best geklasseerde van de vluchters op 24 seconden van Pasqualon, bleef voorin fiks doorgeven. Tijdens de laatste beklimming van de Pabeierbierg zette Andrea Pasqualon zich weer op kop van het peloton en reed het gat naar de vluchters in één ruk dicht. In de daaropvolgende sprint haalde Anthony Perez het voor Eduard Prades en Andrea Pasqualon. Laatstgenoemde volgt daarmee Greg Van Avermaet op als eindlaureaat van de Ronde van Luxemburg.

Winnaar Anthony Perez: “Alles gegeven om voorop te blijven”

“Ik heb alles gegeven om voorop te blijven en dat is maar nipt gelukt”, wist Anthony Perez na afloop. “We wilden vandaag er echt alles aan doen om nog een ritzege te pakken. De ploeg heeft hier heel de week echt mooi werk geleverd. Met Christophe Laporte wonnen we de eerste etappe. Spijtig genoeg was mijn ploegmakker daags voordien tijdens de proloog ten val gekomen anders had er voor hem nog meer in gezeten. En dan kon ik de laatste etappe voor mijn rekening nemen. Dat wel met de steun van de gehele ploeg. Zonder hen had ik deze zege niet behaald. Mijn eerste dit seizoen.”