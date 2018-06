Joachim Bottieau grijpt net naast EK-medaille

Joachim Bottieau (IJF 56) is op de European Open judo van Madrid op de vijfde plaats geëindigd in de categorie tot 90 kg. Hij verloor de kamp voor het brons met ippon van thuiskamper Adrian Nacimiento Lorenzo (IJF 201). Gabriëlla Willems (-70 kg) pakte een zevende plaats.

Joachim Bottieau won zijn eerste twee kampen met waza-ari tegen achtereenvolgens de Oostenrijker Johannes Pacher (geen IJF-ranking) en de Sloveen David Kukovica (IJF 158). In de halve finales ging hij met dezelfde score onderuit tegen Robert Florentino (IJF 30) uit de Dominicaanse Republiek. In de kamp voor brons kreeg hij na 2:51 de fatale ippon echter zijn naam.

De 20-jarige Gabriëlla Willems (IJF 38) begon het toernooi van Madrid met een ipponzege tegen de onbekende Spaanse Maria Paredes. In de volgende kamp tegen haar Nederlandse leeftijdsgenote Hilde Jager (IJF 42) incasseerde ze na 29 seconden in de Golden Score een derde strafpunt, met de uitsluiting tot gevolg. In de herkansingen verloor ze met waza-ari van de Spaanse Maria Bernabeu (IJF 13).

Sophie Berger (IJF 93) kwam bij de -78 kg niet verder dan een eerste gevecht tegen onze noorderbuur Ilona Lucassen (geen IJF-ranking) nadat ze drie strafpunten opliep in de 4 minuten kamptijd.