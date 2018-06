Deze 10 scholen krijgen bezoek van een Rode Duivel

Brakel / Bellegem / Zandbergen / Antwerpen / Heverlee - In maart lanceerden de Rode Duivels in samenwerking met Ketnet “de Duivelse +schoolactie”. Ze riepen alle lagere scholen in België op om een creatieve actie uit te werken om Pleegzorg Vlaanderen (en les Familles d’Accueil) in de kijker te zetten in hun buurt. De tien scholen met het meest creatieve en leukste project krijgen een bezoek van enkele Rode Duivels op hun speelplaats op vrijdag 8 juni. Heel wat lagere scholen gingen deze uitdaging aan en stuurden via ketnet.be (of ouftivi.be) hun project naar de Rode Duivels. Tijdens hun voorbereiding beslisten de Rode Duivels welke scholen van hen een bezoekje mogen verwachten op 8 juni.

De Rode Duivels willen samen met Ketnet & OUFtivi alle deelnemende scholen bedanken voor het op poten zetten van een actie voor pleegzorg. De scholen ondernamen creatieve en ontroerende initiatieven en het was dan ook geen gemakkelijke opdracht om tien scholen te kiezen die een bezoekje mogen verwachten van onze Duivels. Alle scholen die deelnamen aan deze actie mogen zich terecht echte Duivelse +Scholen noemen.

Deze tien lagere scholen krijgen vrijdag 8 juni een bezoek van de Rode Duivels

Nederlandstalige scholen:

1. Sint Augustinus Brakel – Driehoekstraat 42A, 9660 Brakel

2. Vrije Basisschool Bellegem – Bellegemkerkdreef 1, 8510 Bellegem

3. GO Basisschool Klim Op Zandbergen – Jan De Coomanstraat 35, 9506 Zandbergen

4. H Pius X Instituut Antwerpen – VIIde Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen

5. Heilig Hart Instituut Heverlee – Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee

Franstalige scholen:

1. Ecole communale de Wiers – Rue Champ Delmée 3, 7608 Wiers

2. Ecole communale de Bouffioulx – Rue Ernest Solvay 39, 6200 Châtelet

3. Ecole primaire de l’allée verte – Rue Masui 73, 1000 Brussel

4. Ecole fondamentale de Clabecq – Rue Wautrequin 7, 1480 Clabecq

5. Ecole bilingue de Bois-de-Lessines – Place de Bois-de-Lessines 5, 7866 Bois-de-Lessines

Pleegzorg in de kijker

Meer dan 10.000 kinderen in België wonen in een pleeggezin. Dat lijken er veel, maar toch zijn er nog heel wat kinderen in een moeilijke thuissituatie die een plek zoeken in een pleeggezin. Omdat pleegzorg het sociale project is van de Rode Duivels, daagde ons nationaal voetbalteam alle scholen in België uit om pleegzorg beter bekend te maken.