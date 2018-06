Man (81) ligt wekenlang dood in huis, maar niemand merkt het

Wekenlang lag Robert V. dood in zijn woning in Kortrijk. Foto: vkk

Wekenlang lag Kortrijkzaan Robert V. dood in zijn woning in de Tuighuisstraat in Kortrijk. De buren sloegen alarm door de aanhoudende stank.

De brievenbus van V. bleef ongeledigd, maar niemand stelde zich vragen. De 81-jarige man was immers een zonderling. Hij trok zich helemaal terug in zijn huurwoning en zocht amper contact met de buurt. Die deed dat ook niet met hem. De tuin achteraan bleef onaangeroerd. Tot de stank niet meer te harden was en duizenden vliegen tegen het raam vlogen. V. werd uiteindelijk dood aangetroffen in de eetplaats van zijn woning. Wellicht stierf hij een natuurlijke dood. Niemand miste hem. Familie of vrienden daagden niet op. Het dode lichaam lag er wellicht van april, klinkt het bij een buur. Maar zeker is dat niet.

Toen de buren de politie waarschuwden, ging het sociaal verhuurkantoor De Poort ter plaatse. “Een heel trieste zaak”, zegt directeur van De Poort Thomas Raes. “We zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan toen er alarm werd geslagen en hebben de nodige acties ondernomen. Het sociaal verhuurkantoor heeft een aanbod van zeshonderd woningen. Het is onmogelijk om die allemaal nauwgezet op te volgen.”

De woning van V. moet helemaal ontsmet worden. Het lichaam was al in ontbinding. Een gespecialiseerde firma kwam daarvoor vrijdag ter plaatse. “We zullen de woning eerst helemaal in orde maken. We moeten ook nog rekening houden met enkele wettelijke zaken zoals het opdagen van eventuele erfgenamen.” Wanneer hij begraven wordt, is niet duidelijk.