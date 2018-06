Tour de France serveert negen cols buiten categorie

Het parcours van de Ronde van Frankrijk zal dit jaar negen cols buiten categorie tellen, goed voor in totaal 3.351 kilometer. Dat hebben de organisatoren zondag bekendgemaakt, in de marge van de start van de Dauphiné in Valence. De Tour begint op 7 juli en eindigt op 29 juli.

De renners krijgen in totaal 53 beklimmingen voor de kiezen, waarvan 26 cols. Le Plateau des Glières, la montée de Bisanne, de cols du Pré, de la Madeleine en de la Croix-de-Fer, l’Alpe d’Huez, de cols du Portet, du Tourmalet en l’Aubisque vormen in chronologische volgorde de negen cols buiten categorie. Daarnaast staan er ook tien cols van eerste en zeven van tweede categorie op de agenda.

Voor de start van de zeventiende rit, van Bagnères-de-Luchon naar Saint-Lary-Soulan, heeft de organisatie iets speciaals in gedachten. De renners zullen vertrekken op basis van hun plaats in het klassement. Op de eerste rij starten de twintig best geklasseerde namen, gevolgd door de volgende twintig in de stand. Vanaf de volgende rijen worden de startgroepen groter.

De organisatoren deelden eveneens mee dat bij de ploegentijdrit voortaan de tijd van de vierde renner telt, en niet van de vijfde zoals voordien toen de teams nog met negen reden. Tot slot zullen in de finale van de acht eerste ritten bonificatieseconden (3, 2 en 1 seconde voor de drie eersten) te rapen vallen.