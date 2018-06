Xavier Siméon wordt 17e in GP van Italië, zege is voor Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo (Ducati) heeft zondag met de Grote Prijs van Italië de zesde manche van het seizoen in het MotoGP-kampioenschap gewonnen. Voor de Spanjaard is het de eerste zege in anderhalf jaar. Lorenzo’s landgenoot en WK-leider Marc Marquez (Honda) werd pas 16e, vlak voor onze landgenoot Xavier Siméon (Ducati).

Lorenzo, die zijn zesde overwinning in de koningsklasse boekte op het circuit van Mugello, haalde het voor twee Italianen: zijn ploeggenoot Andrea Dovizioso en Valentino Rossi (Yamaha).

WK-leider Marquez kwam in het begin van de race ten val en moest tevreden zijn met de 17e plaats. Rossi (72 ptn) springt van de vierde naar de tweede plaats in de WK-stand en nadert tot op 23 punten van Marquez (95 ptn). De Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha), zondag achtste, is derde met 67 punten. Xavier Siméon heeft nog steeds geen punt gesprokkeld na zes van de 19 WK-manches.

Montmelo, nabij Barcelona, ontvangt op 17 juni de zevende WK-manche.