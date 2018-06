Tine Deckers valt net naast podium in Ironman 70.3 van Kraichgau

Tine Deckers heeft zondag de vierde plaats veroverd op de Ironman 70.3 in het Duitse Kraichgau. De 39-jarige Leuvense rondde de 1.900 m zwemmen, 90 km fietsen en halve marathon (21,1 km) af in 4u38:20. De zege was voor de Duitse Laura Philipp in 4u20:50. Philipp kwam binnen voor haar landgenote Daniela Sämmler (4u31:16) en de Nederlandse Yvonne van Vlerken (4u34:58).

Deckers kwam als zevende uit het water en rukte op naar de vijfde plek in het fietsen. Toen ze van haar fiets stapte om aan de halve marathon te beginnen, had ze een achterstand van 10:35 op Laura Philipp. In het loopgedeelte won Deckers uiteindelijk nog een plaats. Ze eindigde als vierde op 17:30 van Philipp en op meer dan drie minuten van Yvonne van Vlerken, die derde werd.

Bij de mannen ging de zege ook naar een Duitser. Jan Frodeno, tweevoudig winnaar van de Ironman van Hawaï, pakte de zege in 3u49:05. Hij won voor zijn landgenoot Patrick Lange (3u55:35) en de Australiër Nicholas Kastelein (3u57:13). Stenn Goetstouwers, de enige Belg bij de profs, werd elfde in 4u09:10. Bij de amateurs in de leeftijdscategorie van 35 tot 40 jaar was de zege voor onze landgenoot Koen Lintermans in 4u21:39. Wouter Gryp werd tweede bij de amateurs tussen 30 en 35 jaar in 4u21:38.