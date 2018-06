Minister Geens na voorstel De Wever: “Ik zou liever geen Guantanamo creëren in België”

Na de aanslag in Luik, waarbij een geradicaliseerde gedetineerde drie dodelijke slachtoffers maakte, barstte het radicaliseringsdebat volledig los. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt dat het lang niet vanzelfsprekend is om terroristen of geradicaliseerden in de gevangenis te houden, ook niet zolang de oorlog met Islamtische Staat (IS) verder duurt. N-VA-voorzitter Bart De Wever had dat voorstel gedaan. Maar Geens reageert stellig: “Ik zou toch liever geen Guantanamo creëren in België”, zei hij aan VTM NIEUWS.

“We zijn nog altijd in oorlog met IS, zolang die oorlog duurt, moeten geradicaliseerde gevangenen niet vrijkomen”, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever vandaag als reactie op het radicaliseringdebat.

“Ik kan met het strafrecht mensen niet langer binnenhouden dan aan het einde van hun straf”, gaf Geens als antwoord. “Men zou een administratieve detentiemaatregel kunnen bedenken, waarbij men ze preventief opsluit. Of dat mag van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, valt nog maar te bekijken.”

“Nog nergens gehoord”

Geens benadrukte dat de overheid veroordeelde terroristen of geradicaliseerde gevangenen niet zomaar loslaat als ze vrijkomen. “Het is wel zo dat die mensen eens ze vrijkomen na het einde van hun straf zeer goed opgevolgd worden, door de local task forces, door de politie, door de Staatsveiligheid en door de justitiehuizen”, zei Geens. “Elk land in de wereld kent dit probleem en lost het op een vergelijkbare manier op. De administratieve detentie heb ik nog nergens horen passeren. Ik probeer enkel mijnheer De Wever zijn idee te capteren en te zeggen: dat zou kunnen. Maar ik zou toch liever geen Guantanamo creëren in België”.