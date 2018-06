“Prins Harry wilde goede vriendin van Meghan Markle niet op hun huwelijk”

Meghan Markle mocht heel wat beroemdheden op de gastenlijst zetten, maar één van haar vriendinnen was niet welkom op haar huwelijk: Millie Mackintosh, bekend van de realityserie ‘Made in Chelsea’.

Volgens de zondagseditie van de Britse krant Daily Mail was het prins Harry zelf die Mackintosh van de lijst schrapte. “Harry heeft Meghan voor haar gewaarschuwd”, citeert de krant een anonieme bron. “Hij vindt haar nogal een babbelkous en wilde haar liever niet bij de gebeurtenissen betrekken. Harry zegt Meghan zelden wat ze wel en niet mag doen, maar hier heeft hij het been stijf gehouden.”

Millie Mackintosh was niet uitgenodigd voor de plechtigheid in Windsor Castle of op één van de recepties. Op de dag van het huwelijk postte ze foto’s op sociale media terwijl ze de trouw bekeek op televisie. Millie en Meghan leerden elkaar kennen tijdens een tripje in Oxfordshire in juli 2016, toen Meghan ook net prins Harry had ontmoet. Ze werden goede vriendinnen en Millie hielp Meghans vrijgezellenweekend organiseren. Haar naam werd zelfs genoemd als mogelijk bruidsmeisje in aanloop naar het huwelijk. Het was dus best opmerkelijk dat ze zelfs geen uitnodiging kreeg.