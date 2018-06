Man haalt ‘sociaal experiment’ uit in Disney-hotel en wordt levenslang gebannen uit alle Disney-parken

In de Amerikaanse staat Florida is maandagochtend een 22-jarige man gearresteerd nadat hij in een hotel van Walt Disney World een ‘sociaal experiment’ uithaalde. De man kreeg drie dagen celstraf en een levenslang verbod op alle Disney-resorts.

Het was maandag iets na middernacht dat Dillion Burch (22), een man uit Arizona, naar de receptie stapte van het Contemporary Resort, een hotel in Walt Disney World, Orlando. Hij vertelde aan de vrouw achter de balie dat hij verschillende gasten had wijsgemaakt dat er een schutter in het gebouw rondliep, gewoon om te kijken hoe ze reageerden. Burch heeft een Youtube-kanaal en wilde de verbazing bij de andere hotelgasten in een filmpje vastleggen.

De receptioniste verwittigde meteen de manager van dienst, die de politie verwittigde en Burch erover aansprak. Maar de twintiger antwoordde dat hij zelf het hotel wel zou verlaten en rende de parking op. Later vond de politie hem, verscholen tussen een rij struiken.

Heel wat gasten bevestigden aan de autoriteiten dat ze door een dronken man waren aangesproken over een actieve schutter of een noodgeval, en dat ze moesten evacueren. Hij bekende later wel dat het een grap was en dat het een experiment was voor zijn Youtube-kanaal.

Dinsdag pleitte Burch schuldig aan het verstoren van de orde en openbare dronkenschap. Hij kreeg drie dagen celstraf en is levenslang gebannen van alle Disney-resorts.