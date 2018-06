Halfnaakte Kim Kardashian lijkt blij dat ‘mei plasticvrij’ voorbij is

Eerder deze week mocht ze nog deftig in het pak op bezoek bij president Trump, maar op zaterdag deelde Kim Kardashian West een foto met iets minder kleren op Instagram.

De 37-jarige realityster liet zich fotograferen in een witte onderbroek en een jas, maar het is vooral haar jurk van doorschijnend plastic die de aandacht trekt. Kardashian draagt het weinig verhullend stuk met doorzichtige muiltjes uit de Yeezy-lijn van haar man Kanye West.

Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 2 Jun 2018 om 1:33 (PDT)

Het was een drukke week voor Kim Kardashian, die donderdag nog met haar gezin in Wyoming was waar Kanye west zijn nieuwe album ‘Ye’ voorstelde. Daarop rapt hij onder meer over zijn bipolaire stoornis en zijn relatie met Kim Kardashian (‘I told her she could leave me now but she wouldn’t leave / This is what they mean for better or for worse, huh?”). Haar beha laat ze wel eens liggen, maar met haar huwelijksgeloften neemt Kim het -gelukkig voor Kanye- wel nauw.

Wyoming Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 27 Mei 2018 om 12:21 (PDT)

Een dag eerder was Kardashian - dit keer met iets meer om het lijf- op bezoek bij president Trump om er te praten over de vrijlating Alice Marie Johnson, een 62-jarige vrouw die al twintig jaar in de gevangenis zit voor haar betrokkenheid bij drugshandel.