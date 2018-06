Minstens 2.000 deelnemers aan witte mars in Luik

Zondagmiddag is in Luik een witte mars van start gegaan om de slachtoffers van de aanslag van afgelopen dinsdag te herdenken. Die ging van start op de plek waar twee agentes werden neergeschoten nadat schutter Benjamin Herman hun wapens had afgepakt. De optocht wordt georganiseerd door de vrienden van Cyril Vangriecken (22), een van de drie slachtoffers. Tijdens de manifestatie zullen honderden ballonnen zullen worden opgelaten.

Benjamin Herman (31), een gedetineerde met penitentiair verlof, viel dinsdagochtend twee politieagentes aan met een mes tijdens hun patrouille. Hij slaagde erin hun dienstwapens af te nemen en schoot beiden neer. Tijdens zijn vlucht probeerde de man een wagen te stelen en schoot daarbij de passagier, Cyril Vangriecken, dood. De vrienden van het 22-jarige slachtoffer organiseerden de witte mars die zondagmiddag omstreeks 12.30 uur van start ging in het centrum van Luik.

Foto: VTM

De deelnemers kwamen ’s middags op de Espace Tivoli bijeen om eer te betuigen aan de drie mensen die doodgeschoten werden door Herman. Vervolgens gaat het richting de plaats van de schietpartij op de boulevard d’Avroy, via de place Saint-Lambert, de rue Joffre en de boulevard de la Sauvenière.

“De bijeenkomst wordt omkaderd door de politie”, preciseert de politiezone Luik. Op de plaats van de feiten zullen de deelnemers symbolisch honderden ballonnen oplaten om de witte mars af te sluiten.

Tijdens een parlementaire debat in de nasleep van de aanslag in Luik klonken de vragen van alle parlementariërs in quasi-uniso: “Hoe is dit kunnen gebeuren?” Hermans naam was namelijk al in verschillende rapporten van Staatsveiligheid opgedoken, en twee dagen vóór de aanslag, waarschuwde een cipier van de gevangenis in Marche-en-Famenne nog voor zijn gedrag. Na een lange en technische uitleg, gespekt met statistieken en voorbeelden uit het buitenland, namen de vragenstellers geen genoegen met de antwoorden van minister van Justitie Koen Geens.