Negen migranten verdronken voor Turkse kust

Migranten die per boot arriveren aan de Turkse kust (archiefbeeld) Foto: NYT

Negen migranten, onder wie een vrouw en zes kinderen, die met een boot Europa wilden bereiken, zijn om het leven gekomen toen het vaartuig in de problemen kwam in het Turkse deel van de Middellandse Zee. Dat meldt het Turkse staatspersagentchap Anadolu.

Het vaartuig had vijftien mensen aan boord. Het kwam in de problemen ter hoogte van de provincie Antalya, nabij het Turkse eiland Kekova Geyikova. Vijf opvarenden werden gered door de kustwacht en een vissersboot en één persoon is nog vermist.

Volgens persbureau Dogan is de nationaliteit van de slachtoffers nog niet bekend. Ook het traject dat ze volgden is nog niet duidelijk.

Het meest nabije Europese grondgebied is het kleine Griekse eiland Kastellorizo, dat voor de kust van de Turkse badplaats Kas ligt.

In 2015 vluchtten meer dan een miljoen mensen via Turkije naar Griekenland, velen onder hen waren op de loop voor de oorlog in Syrië. Na een, omstreden, akkoord met Europa nam het aantal vluchtelingen fors af.

Maar volgens waarnemers is het aantal mensen dat de oversteek waagt, de voorbije maanden opnieuw aan het stijgen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) maakten zowat 11.000 mensen de oversteek naar Griekenland in de eerste vijf maanden van dit jaar, wat een pak meer is dan een jaar eerder. Daarbij lieten 35 mensen het leven.