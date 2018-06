IJshockeyteam Washington aan de leiding in Stanley Cup na derde finaleduel

IJshockeyteam Washington staat voor het eerst aan de leiding in de strijd om de Stanley Cup, de finale van de NHL. De ploeg uit de hoofdstad van de Verenigde Staten won het derde duel in de best-of-sevenserie met 3-1 van de Vegas Golden Knights. Daardoor leiden de Capitals nu met 2-1. De vierde wedstrijd gaat maandag door, opnieuw in Washington.

In het begin van de tweede periode opende de Russische ster Alex Ovechkin de score voor Washington. Evegny Kuznetsov zorgde nadien voor de 2-0. Las Vegas koesterde opnieuw hoop toen Tomas Nosek in het begin van de derde periode de aansluitingstreffer lukte. Maar Devante Smith-Pelly legde de 3-1 eindstand vast.

Zowel de Capitals als de Golden Knights, die als debutant in de Amerikaanse ijshockeycompetitie meteen om de titel strijden, mikken op een eerste Stanley Cup. Washington treedt in zijn tweede NHL-finale aan. In 1998 werd het team met 4-0 verpletterd door Detroit.