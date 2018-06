Zondagshoppen in Gent: de favoriete adresjes van een insider

Iets meer dan een jaar al zetten Gentse winkels iedere eerste zondag van de maand hun deuren open voor ‘Shop op Zondag’. Dat wordt dit weekend gevierd met de ‘Braderie Publique’ in de buurt van het Zuid, Vlaanderenstraat en de Brabantdam. Wij vroegen de Gentse Angelique Foré, onderneemster, ontwerpster en ambassadeur voor ‘Shop op Zondag’ naar haar favoriete adresjes.

Angelique is eigenlijk een inwijkelinge, maar woont ondertussen al 18 jaar in Gent. Je kent haar misschien als één van de oprichters van het modeplatform Belmodo.tv of als ontwerpster vanAngel for Éver en ‘Framily Affair’, een collectie witte nineties T-shirts met leuke quotes. “Ik bied mijn eigen collectie enkel online te koop aan, maar ik blijf wel geloven in shoppen in de stad”, zegt Angelique. “Ik ben vaak in Gent en ik shop er veel. Gent heeft voor mij alles: het gevoel van gezelligheid van mijn eigen dorp, wat nostalgie uit mijn studententijd, de creativiteit van kleine boetieks én de grote namen. En niet te vergeten geweldige koffiebars, brunchplekken en international gerenommeerde restaurants. Ik ken de stad intussen door en door, maar toch duiken er nog elke maand nieuwe parels op.”

Sinds dit jaar is Angelique ook ambassaseur voor ‘Shop op Zondag’ en ze deelt met ons haar favoriete adresjes. Het shoppingweekend en Braderie Publique gemist? In het weekend van 28 juni tot 1 juli is er nog een editie in de buurt rond de Veldstraat.

Panthers

“Ik shop hier mijn eigen sneakers en die van mijn kinderen Marcel (7) en Renée (1). Ga zeker eens een kijkje nemen helemaal achteraan in de winkel, er zijn het hele jaar door koopjes te doen. Meestal modellen uit reeksen die stoppen, maar ik heb er even goed al klassiekers gescoord zoals mijn Nike Air Max sneakers en een paar Reebok Classic High W.”

Vlaanderenstraat 112A

www.panthers.be

Bietini Design

”De meest laagdrempelige, maar toch zeer classy design winkel van Gent, het personeel is er supervriendelijk en ik kom er altijd buiten met iets leuks. Naast grote interieur items kan je er ook fijne hebbedingen shoppen van Belgische labels als Serax of XL Bloom- ideaal als cadeau voor een verjaardag, een etentje of gewoon voor mezelf.”

Brabantdam 88

www.bietinidesign.be

Billie Rose

”Roos, de lady achter deze mooie en unieke winkel (met café) , heeft zoveel stijl en dat merk je meteen als je binnenkomt. Er hangen niet veel stukken, alles is met heel veel zorgvuldigheid uit gekozen. Ik ben erg fan van de Belgische labels Liv the Label en Cause I Said So, dat eenvoudige maar zeer grappige sweaters heeft voor babydochter Renée.”

Brabantdam 135

www.billierose.be

Yay

Nieuw in Gent: een goods & gifts-winkel voor feestjes, Instagramproof voor groot en klein. Ik ga er leuke deco shoppen voor elk feestje bij ons thuis, van verjaardagen tot lentefeest. Marcel is zot van het thema ‘Wild Child’, alsof we plots thuis in een jungle wonen.”

Kortemeer 23

www.yay-conceptstore.com

Vogue Lingerie

“Ik ben een grote fan van het Belgische PrimaDonna - ik wijk er bijna nooit vanaf als het op lingerie aankomt. Bij Vogue hebben ze een heel mooi aanbod Prima Donna en Marie Jo, nog een merk van de Belgische Van de Velde groep. Het is een mooie boetiek, met goede service én een superzacht taptijt - niet onbelangrijk als je op je blote voeten lingerie staat te passen. Voilà, ik ben fan.”

Gouvernementstraat 34

www.voguelingerie.be

Movies

“Deze winkel bestaat binnenkort 35 jaar en is een legende in Gent. Het is dé multimerkenboetiek voor de jeugd - en voor zij die zich jong willen blijven voelen. Ze hebben er goede jeanslabels als G-Star en Pepe Jeans en elke seizoen een fijne selectie aan nieuwe merken. Ik heb er als student vijf jaar gewerkt en ik blijf er graag binnengaan. Ook al is het nu iets minder mijn ding, Movies blijft vele modeharten aanspreken en hoort thuis in de categorie ‘Gentse Klassiekers’.”

Sint Pietersnieuwstraat 5

www.movies.be

CKS

Wist je dat dit een Belgisch label is, van de FNG modegroep, ook bekend van Fred & Ginger? Ik ben niet alleen fan van de kleren, maar ook van hun communicatie-aanpak - noem het gerust beroepsmisvorming. Ze hebben ook leuke capsulecollecties met onder andere de Belgische DJ Amélie Lens en blogger/model Paulien Riemis. Ik vind dat dit Belgische label het écht heel goed doet.”

Koestraat 32-34

www.cks-fashion.com

I.Ma.Gi.N. Jewels

“Belgische fijne juwelen: niet duur en niet moeilijk. Ik koop hier elke maand wel iets - een oorbelletje of een armbandje - maar gelukkig is alles heel betaalbaar, dus is het toegestaan.”

Kortedagsteeg 17

www.imaginjewels.com

AO76 (het vroegere American Outfitters)

“Ondanks de nieuwe naam nog helemaal Belgisch, maar nu met enkel kinderkleren. Ik kom er graag voor Marcel, ze hebben hier mooie stukken van een goede kwaliteit. Die vrolijke, frisse jongenskleren zijn helemaal zijn ding.”

Kortedagsteeg 4

www.ao76.com

Bellerose

“Wat mij betreft hét Belgische label van het moment: zowel ik als mijn man als mijn zoon zijn superfan- alleen Renée moet nog wachten tot ze vier jaar is. Ik ben erg fan van hun ‘Oostende’ T-shirt, nu al een zomerhit. Hier shop ik vaak in de solden, want de kwaliteit is top, maar het is soms ietsje duurder. ‘Even geduld’ is dan mijn principe.”

Kortedagsteeg 40

www.bellerose.be

Honger gekregen van al dat shoppen?

Pagos

“Een tearoom zoals er niet veel meer zijn: het is een familiezaak en je voelt de sympathie overal. Door het raam naar de passanten kijken en een old school croque monsieur eten, meer moet dat niet zijn.”

Volderstraat 72

www.pagos.be

Pain Perdu

“Hier kan je heerlijk brunchen, en de kinderen eten gewoon mee omdat de porties zo overvloedig zijn. Goeie sfeer en top bediening, zo hebben wij het graag.”

Walpoortstraat 9

www.painperdugent.be

OR koffiebar

“De beste koffies komen van hier, zowel rustig ter plaatse als eentje on-the-go. Hij is net verhuisd naar een nieuwe locatie, maar het zit er nog altijd lekker vol.”

Sint Pietersnieuwstraat 126

www.orcoffee.be

Soep Plus

“Ik ben een geweldige fan van Barbara en haar team -als ik er niet geraak, bestel ik via Deliveroo. Ze heeft een gigantische keuze aan salades en lekkere soepen - allemaal erg lekker.”

Lammerstraat 33

www.soepplus.be

De Superette

”Niet alleen is dit de zaak van mijn schoonbroer Kobe Desramaults, maar het is ook de gezelligste plek van Gent. Het brute interieur is zo bijzonder stijlvol aangepakt en zo origineel, dat je niet anders kan dan de bijzondere vibe te voelen. Voor mij dé plek om een dagje Gent shoppen af te sluiten. Er is één menu, heel veel lekkers om te delen, met pizza uit de eigen gebouwde oven en bijzonder goede biodynamsiche wijntjes. En dan start in mijn hoofd de plaat ‘dat heet dan gelukkig zijn…’

Guldensporenstraat 29

www.de-superette.be

Meer info over ‘Shop op Zondag’ en Braderie publique vind je op www.stad.gent/puur-gent