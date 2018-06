ANALYSE RODE DUIVELS. Zo zal het niet lukken, zeker niet zonder Kompany

Portugal is Europees kampioen en een topland in het voetbal. En weer konden de Belgen niet winnen. Op deze manier zal dat overigens tegen geen enkel topland kunnen. Bondscoach Roberto Martinez moet aan zijn elftal en systeem sleutelen. Meer defensieve zekerheid inbouwen bijvoorbeeld. Maar dat wordt niet makkelijk want Vincent Kompany moest alweer geblesseerd naar de kant.

Dat is één van de grote vragen na deze oefeninterland: hoe erg is het met Kompany. In de tweede helft stond hij plots aan de zijlijn, wisselde enkele woorden met de bondscoach en trok zonder op- of omkijken ...