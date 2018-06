Fans maken zich zorgen om Johnny Depp (54): “Is hij ziek?”

Verschillende fans hebben hun ongerustheid geuit over de Amerikaanse acteur Johnny Depp (54), nadat hij in Duitsland verscheen voor een optreden met zijn band The Hollywood Vampires. Depp zag er zichtbaar vermagerd uit toen hij met enkele fans op de foto ging.

Johnny Depp verscheen deze week bleek en fel vermagerd in het Duitse Hamburg. “Hij ziet er mager uit”, reageert een fan. “Is hij ziek?” vraagt iemand anders.

De ster uit de ‘Pirates of the Caribbean’-franchise trad in Duitsland op met zijn band ‘The Hollywood Vampires’, waarbij hij gitaar speelt. Depp was gladgeschoren en zijn haar was kortgeknipt.

Foto: Instagram

Foto: Instagram