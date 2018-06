Vakbond: “Laat gedetineerden klusjes doen buiten de gevangenis”

In Amerika is het gebruikelijk dat gevangen als onderdeel van hun straf gemeenschapsdiensten doen. Foto: ISOPIX

Door de overbevolking en het gebrek aan activiteiten zijn de gevangenissen vaak een broeihaard van frustratie en wangedrag. Politievakbond VSOA lanceert een voorstel om dat te doorbreken. Laat gevangenen, naar Amerikaans voorbeeld, overdag gemeenschapsdienst doen, bijvoorbeeld de bermen schoonmaken. “Daardoor is er minder kans om op het slechte pad te geraken”, zegt ondervoorzitter Vincent Houssin. Pieter Lesaffer en Dirk Coosemans

De dader van de aanslag in Luik ging de gevangenis binnen als draaideurcrimineel, en kwam buiten als geradicaliseerde moordenaar. “Het is maar één van de voorbeelden hoe het foutloopt in de gevangenissen”, zegt Vincent Houssin, ondervoorzitter van VSOA Politie. “Binnen de gevangenismuren is er enorm veel frustratie. Er zijn te veel mensen op een te kleine oppervlakte. Dat leidt tot spanningen en uitzichtloosheid. De gedetineerden worden daar niet beter van. Integendeel, ze geraken hierdoor net sneller op het slechte pad.”

Nu al zijn er twee soorten jobs om de gevangenisroutine te doorbreken. Enerzijds taken in de gevangenis zelfs, zoals in de keuken of de bibliotheek, en anderzijds jobs die de gevangenis in opdracht van bedrijven uitvoert. Dat gaat dan bijvoorbeeld om verpakkingen of dozen plooien. “Die jobs zijn gegeerd, omdat het voor afleiding zorgt, maar tegelijk is dat vaak heel afstompend werk”, aldus Houssin.

Amerikaans systeem

VSOA wil daar veel verder in gaan. “We pleiten voor het Amerikaanse systeem van “prisoners at work””, zegt Vincent Houssin. “Niet het oude beeld uit de films van dwangarbeiders en bewakers erbij met het geweer op de schouder. Maar wel onder begeleiding maatschappelijke taken doen. Hulp bij de groendienst bijvoorbeeld, of de bermen van de snelwegen proper maken.”

Minder spanningen en betere voorbereiding

Volgens Houssin zijn daar alleen maar voordelen aan. “Zo doen de gedetineerden niet alleen iets terug voor de samenleving, als ze pas ’s avonds binnenkomen voor het avondeten, zijn er ook minder spanningen én ze worden beter voorbereid op het leven na de gevangenis. Want dat is toch nog steeds het doel: dat de mensen beter uit de gevangenis komen dan dat ze zijn binnengekomen.”

Aan het voorstel van VSOA zijn wel voorwaarden verbonden. Zo komen bijvoorbeeld moordenaars, terroristen en andere potentieel gevaarlijke gevangenen niet in aanmerking. Ook zou het op vrijwillige basis gebeuren, en is de vergoeding dezelfde als het werk binnen de gevangenis, ongeveer 2 euro per uur.

De minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. Oppositiepartij SP.A steunt het voorstel in ieder geval. “Nu doen gedetineerden vaak niet meer dan in slechte omstandigheden de dagen aftellen, daar worden ze niet beter van”, zegt Kamerlid Hans Bonte. “Het is belangrijk om perspectief te bieden. Via zo’n werk buiten de gevangenis is dat mogelijk.”