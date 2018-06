REACTIES. De Bruyne: "We hebben het niet slecht gedaan", Courtois: "Het was fysiek moeilijk"

België heeft in een oefeninterland tijdens de voorbereiding op het WK met 0-0 gelijkgespeeld tegen Portugal (zonder Cristiano Ronaldo). Volgens Manchester City-sterspeler Kevin De Bruyne is het al bij al nog niet zo slecht gegaan, en Chelsea-doelman Thibaut Courtois herinnerde ons eraan dat de spelers na drie weken niet veel te doen fysiek niet meer zo sterk waren als anders.

Kevin de Bruyne: "Goede en minder goede dingen"

De eerste reactie was die van Kevin De Bruyne: “Het is niet slecht gegaan. We hebben hard getraind. Het is soms goed gedaan, soms gingen we in de fout, maar ons spel en de organisatie is nu veel beter dan vroeger en we hebben de nul gehouden.”

“We hebben dingen uitgeprobeerd en wij weten waar het goed en fout is gegaan", zei 'King Kev' nog. "Daarvoor dienen deze matchen. We hebben nog een paar weken om klaar te geraken voor het WK, en daar werken we naartoe. Portugal stond organisatorisch heel diep en liet weinig toe, dan is het niet zo evident veel kansen te creëren. Ik heb ook veel engagement gezien, veel spelers die richtlijnen gaven, dat was ook positief." (fbu)

Over Kompany had hij helaas geen extra informatie. "Geen idee wat er met Kompany aan de hand is, misschien is het maar iets kleins. We hebben nog tijd. Hij heeft alleszins zijn job gedaan.”

Op de vraag of Martínez Kompany moet meenemen, had hij wel een duidelijk antwoord. “Kompany kan zeker helpen op het WK, want hij is een speler van wereldniveau.”

Maar over het algemeen liet hij de toekomst maar voor wat het was: “Geen idee hoe ver we staan. We zullen wel zien. We zijn goed aan het werken om klaar te zijn voor het WK. Nu is het tijd om klaar te zijn, en misschien is het wel goed om zulke matchen te verliezen.”

Hazard: “Ik word niet snel ongerust”

De aanvoerder van de Duivels zag maar weinig graten in het magere spel van zijn ploeg. “Het eerste kwartier was zelfs uitstekend. Daarna zijn we teruggevallen, ook omdat de Portugezen zich beter gingen organiseren, en vonden we de ruimtes tussen de linies niet meer. Ik vond ook dat we teveel centraal speelden, de flanken niet voldoende benutten. Laten we zeggen goed en niet goed, fiftyfifty. We weten waar we aan moeten werken om klaar te zijn. Vergeet niet dat we tegen een sterke ploeg speelden, tegen de Europese kampioen. Ik maak me niet zo snel ongerust, hoor.”

Ook de blessure van Kompany wilde hij niet dramatiseren. “Het zou doodjammer zijn, Vincent is altijd een plus. Maar een ramp hoeft dat niet te zijn. We speelden toch ook het EK zonder hem? Hij is een topverdediger, sterk één tegen één, maar als hij er niet zou bij zijn zal iemand zijn plaats moeten innemen. We hebben nog meer kwaliteit.” (fbu)

Thibaut Courtois: "Fysiek moeilijk"

Ook Thibaut Courtois liet zijn licht schijnen op de wedstrijd: "We zijn goed begonnen, goeie pressing, en we hebben vooral in balverlies geprobeerd om veel te doen zoals de coach ons heeft opgedragen. Daarna werd het fysiek moeilijk, na 3 weken niets te doen, en we hadden moeite om hen van de bal te krijgen. Daarbij gaven we te veel foute passes wanneer we in balbezit waren."

Onze onbetwiste nummer 1 vond het resultaat al bij al nog niet zo teleurstellend als het lijkt. "De supporters zijn natuurlijk op hun honger blijven zitten, maar we mogen niet vergeten dat we hier tegen de Europese kampioen hebben gespeeld. Ze zetten een goed blok neer en ze profiteerden van de ruimte in de rug. We moesten de juiste passes geven om ruimte te creëren."

"In de 2e helft hebben we de kansen gehad," ging hij verder, "maar die hebben we niet kunnen benutten. Ik hoop dat Kompany mee kan naar het WK en dat zijn blessure niet te erg is. En mijn hand is best okee. Het deed in het begin een beetje pijn, maar uiteindelijk was er niets aan de hand."

Jan Vertonghen: “Weinig weggegeven, dat is ook belangrijk”

Ook de jubilaris, die voor de match tot zijn grote verrassing van zijn moeder een echte cap kreeg met 100 sterretjes toonde zich niet ontevreden. “We hebben misschien iets te weinig gecreëerd, al begonnen we heel goed. Maar we hebben ook maar weinig weggegeven, dat is ook belangrijk. We speelden uiteindelijk tegen de Europese kampioen."

Over het uitvallen van Kompany kon hij maar weinig kwijt: “Hij speelde een supergoede eerste helft. Hij is superbelangrijk voor ons, ook omwille van zijn leiderskwaliteiten in de kleedkamer. Het is bang afwachten, ik kan alleen hopen straks goed nieuws te krijgen.” (fbu)

Dries Mertens: "Wel tegen Europese kampioen gespeeld"

De oefenwedstrijd tegen Portugal verdiende geen schoonheidsprijs, maar Dries Mertens wuifde elke kritiek weg. "We speelden wel tegen Portugal", zei hij gedecideerd. "Laat dat nu net de ploeg zijn die twee jaar geleden Europees kampioen werd. Onze eerste twintig minuten waren heel goed. Tot Portugal zich aanpaste. Met die tactische verandering hadden we het moeilijk. Ik vind dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben. Ik onthoud vooral die prima start."

Wel zag hij wat er beter kon. "Als ik dan toch een werkpunt mag vermelden: we geraakten moeilijk door de afweergordel van Portugal. Vergeet ook niet dat het voor Portugal de tweede oefenwedstrijd was en voor ons de eerste na enkele weken training. Het is de bedoeling om in deze fase van de voorbereiding veel te leren", reageerde de pocketspits van Napoli. Of hij iets wist over de blessure van Vincent Kompany? "Ik weet er niets van", klonk het kort en krachtig. (bdh)

Nacer Chadli: "Dit was een moeilijke test"

Na de rust kwam Nacer Chadli Yannick Carrasco aflossen. Ook hij wilde vooral het positieve onthouden. "We wisten op voorhand dat dit een moeilijke test zou worden. Portugal is niet voor niets Europees kampioen geworden en valt terug op een goede organisatie. Tegen een tegenstander van dit kaliber kan je veel leren en nadien analyseren. Zelf wilde ik vooral voor de ploeg spelen en niet te veel met mijn individuele prestatie bezig zijn", ging Chadli zijn eigen prestatie alvast diplomatisch uit de weg.

"In vergelijking met het EK 2016 hebben we nu veel meer maturiteit en ervaring. Als speler uit de Premier League kijk ik vooral uit naar het duel met Engeland." De winger van West Bromwich Albion kreeg ook de onvermijdelijke vraag over het letsel van Vincent Kompany voor de voeten geworpen. "Ik tast in het duister over de ernst van zijn blessure. Ik weet wel dat Vincent voor de Rode Duivels erg belangrijk is. Op en naast het veld."

Van Toby Alderweireld kregen we geen uitgebreide reactie, maar hij is duidelijk optimistisch over de toekomst: