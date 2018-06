Antwerp Giants verslaat Spirou Charleroi in eerste halve finale Euromillions Basket League

De Antwerp Giants hebben zaterdagavond de eerste halve finale (best of 3) van de play-offs tegen Spirou Charleroi gewonnen. In de Lotto Arena waren de Antwerpenaren met 90-80 te sterk. Hans Vanwijn was de uitblinker bij de thuisploeg met 19 punten en 6 rebounds.

Charleroi startte goed en leidde na het eerste kwart met 22-28. Maar de Carolo’s zakten vervolgens in en na een 13-0 tussenspurt in het tweede kwart mocht de thuisploeg gaan rusten bij 51-46. Na rust bleven de Antwerp Giants domineren. Via 78-63 ging het naar een 90-80 eindstand.

Zondag ontvangt Aalstar Oostende voor het tweede duel in de andere halve finale. Oostende kan zich plaatsen voor de finale na de 82-60 zege vrijdag. Maandag wacht de Antwerp Giants de verplaatsing naar Charleroi. Bij een zege van de Henegouwers volgt een derde duel in Antwerpen.