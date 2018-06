Matige Duivels spelen gelijk tegen Portugal en zien Vincent Kompany geblesseerd uitvallen

De start van de wedstrijd was veelbelovend voor de Duivels, maar al snel zakten ze weg en moesten ze het initiatief aan Portugal laten. Al kenden ook de Portugezen geen topmatch, een droge 0-0 was het gevolg. Voor de troepen van Martinez was dit alvast geen geslaagde test, er is nog werk aan de winkel twee weken voor de start van het WK. Vincent Kompany verliet in het begin van de tweede helft geblesseerd het veld. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend.

Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers in Luik. Ook Jan Vertonghen werd gehuldigd omdat hij zijn 100ste interland speelde. Daarna startten de Duivels vurig aan de wedstrijd met Eden Hazard als beste speler. De kleine Belg was bijzonder bedrijvig in het eerste kwartier en zorgde voor snelle combinaties. Kevin De Bruyne strooide naar goede gewoonte met verticale passes, maar veel meer dan enkele kleine kansjes leverde dat niet op. Aan Yannick Carrasco was dan weer niet te zien dat hij de laatste maanden in de minder hoog aangeschreven Chinese competitie speelde. Hij werkte een sterke eerste helft af.

Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Portugal beter in de wedstrijd. Op het einde van de tweede helft kreeg ze enkele kansen en kwam België goed weg. Het ontbrak hen soms aan scherpte. Intussen zong het publiek geregeld over Radja Nainggolan. Uiteindelijk gingen beide ploegen de rust in met een 0-0 gelijkspel.

Kompany valt geblesseerd uit

Bij de start van de tweede helft kregen we meteen een aantal nieuwe gezichten bij de Duivels. Fellaini, Benteke, Januzaj en Chadli kwamen Dembélél, Lukaku, Mertens en Carrasco vervangen. De Belgen startten opnieuw beter dan de Portugezen, maar al snel nam Portugal het commando over.

De beste man bij de Belgen, Eden Hazard, werd tien minuten voor tijd gewisseld voor zijn jongere broer Thorgan. Het mocht niet baten voor de Duivels, we zagen weinig echte kansen. Vertonghen scoorde wel bijna in zijn 100ste interland, maar de Portugese keeper pakte uit met een save. Geen klinkende overwinning dus voor de Belgen, ook geen overtuigend spel. Er is nog werk aan de winkel. Dat geldt ook voor Portugal, dat zonder Cristiano Ronalde zeker geen topwedstrijd speelde.