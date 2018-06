Koen Casteels mag normaal gezien, zoals verwacht, mee naar het WK. Dat kunnen we afleiden na de oefenwedstrijd tegen Portugal.

Vanavond bleef Thibaut Courtois in het Koning Boudewijn Stadion even tegen de grond liggen, toen Quaresma op zijn arm was gaan staan. De Chelsea-doelman had verzorging nodig maar speelde nadien toch verder ...