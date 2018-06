Achilles Bocholt pakt derde landstitel op rij na zege tegen Hasselt

Bocholt - Achilles Bocholt heeft zaterdagavond in een uitverkochte Damburg de derde play-off-finale in het handbal bij de heren gewonnen en is daardoor voor het derde seizoen op rij landskampioen. Bocholt versloeg Hasselt met 32 - 28. Bij de rust was het 17 - 12. Eerder dit seizoen won Achilles Bocholt ook al de BENE-League.

In een tot de nok gevulde en sfeervolle Damburg bracht Serge Spooren thuisploeg Achilles Bocholt na 42 seconden op voorsprong, 1 - 0. Het antwoord van Initia Hasselt bleef niet lang uit. Tom Robyns bracht niet veel later de stand opnieuw in evenwicht, 1 - 1. Het was het begin van een hoogstaande eerste helft waar beide ploegen vrank en vrij handbal spelen met doelmannen Vonckx en Alberts in een prominente rol. Na 6 minuten was er nauwelijks gescoord, 2 - 2. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht tot Achilles Bocholt na 17 minuten voor het eerst een kloofje slaat. Serge Spooren maakte er 11 - 8 van. Bij Hasselt liep het soms wat mis in de afwerking. Missers die de Hasselaren duur te staan kwamen want Achilles Bocholt scoorde wel vlot en loopt, met nog twee minuten te spelen, uit tot 16 - 11. Stand bij rust was 17 - 12.

In het begin van de tweede helft liep Achilles Bocholt dankzij goals van Valkenborgh en Cremers uit tot 21 - 14. Hasselt hing even in de touwen maar knokte zich met 4 goals op rij terug in de partij. Na 10 minuten was het 22 - 19. Luttele seconden later miste Bogaerts een strafworp waardoor hij de kans liet liggen om de kloof tot twee goals te verkleinen. Aan de overkant ging de strafworp van Kedziora wel binnen en was het verschil opnieuw vier goals. Iets over halfweg liep doelman Brecht Vanbrabant in zijn laatste wedstrijd voor Hubo Initia Hasselt een elleboogblessure op. De doelman verliet geëmotioneerd het terrein. Vanop de bank zag hij hoe zijn ploeg zich na 50 minuten wedstrijd terug in de wedstrijd knokte, 26 - 24. Alles lag opnieuw open. Voor even dan toch want binnen de halve minuut diepten Spooren en Kooijman de kloof terug uit tot vier goals, 28 - 24. Hasselt probeerde nog één keer terug te komen, maar slaagde er niet meer in de kloof te dichten. Achilles Bocholt won de partij uiteindelijk met 32 - 28 en is voor het derde jaar op rij landskampioen bij de heren.