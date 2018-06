OEFENINTERLANDS. Oostenrijk verpest comeback Neuer, Zweden en Denemarken komen niet tot scoren

Duitsland heeft zaterdag zijn oefeninterland ter voorbereiding op het WK in Rusland op bezoek in Oostenrijk verloren met 2-1. De partij in Klagenfurt moest normaal om 18u beginnen, maar kon door hevige regenval en onweer pas meer dan anderhalf uur later (19u40) van start gaan. Bij Duitsland keepte Manuel Neuer voor het eerst sinds september opnieuw een officiële partij.

Het latere aftrapuur bracht Duitsland niet uit zijn concentratie, en Mesut Özil lukte al na elf minuten de openingstreffer na slecht ontzetten van thuisdoelman Siebenhandl. Oostenrijk kwam met de rust in zicht meer opzetten, en Neuer moest zijn kunnen tonen op een poging van Grillitsch.

De gastheer kwam sterk uit de kleedkamer. Alaba liet eerst nog de 1-1 liggen, maar Martin Hinteregger (53.) pegelde niet veel later de gelijkmaker tegen de touwen na een corner. De Oostenrijkse honger was niet gestild, en Neuer moest Arnautovic van de 2-1 houden. Uitstel van executie, want Alessandro Schöpf (69.) trapte Oostenrijk na een teruglegger van Lainer op voorsprong. Duitsland drong nog aan, maar kon de gemotiveerde thuisploeg niet meer uit verband spelen.

"We hebben in de eerste helft goed gespeeld, maar na de rust kwamen we niet meer aan voetballen toe", dat zei Duits international Marco Reus. "We hebben vandaag geleerd dat we nog wat werk voor de boeg hebben."

Bij Duitsland waren alle ogen gericht op Neuer. De 32-jarige doelman miste vrijwel het hele seizoen met een voetblessure, maar stond nu voor het eerst opnieuw tussen de palen. De oefeninterland tegen Oostenrijk was een erg belangrijke test voor het sluitstuk van Bayern München. Bondscoach Joachim Löw moet op 4 juni immers zijn definitieve selectie bekendmaken en verklaarde eerder alleen een topfitte Neuer mee te nemen naar Rusland. Ondanks de nederlaag toonde de keeper wel dat zijn blessure verleden tijd is. De kans lijkt dan ook groot dat Löw Neuer zal opnemen in de 23-koppige selectie.

Duitsland gaat in Rusland voor een tweede wereldtitel op rij. De Mannschaft treft in de groepsfase Mexico (17/06), Zweden (23/06) en Zuid-Korea (27/06). Oostenrijk kon zich niet plaatsen voor de eindronde.

Zweden en Denemarken spelen gelijk

De oefeninterland tussen Zweden en Denemarken ter voorbereiding op het WK in Rusland heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Het duel in het Zweedse Solna eindigde op 0-0.

De twee teams hielden elkaar de hele partij in de tang. Na de pauze wisselden Zweden en Denemarken veelvuldig, maar dat veranderde het spelbeeld niet. Waasland-Beveren-aanvaller Isaac Kiese Thelin viel bij Zweden na 65 minuten in, maar ook hij kon de opening niet forceren.

Beide Scandinavische landen konden zich plaatsen voor het WK. Zweden moet in Rusland aan de bak tegen Zuid-Korea (18/06), titelverdediger Duitsland (23/06) en Mexico (27/06). Denemarken treft Peru (16/06), Australië (21/06) en Frankrijk (26/06).

Southgate zag dat het goed was

Engeland klopte zaterdag in een oefeninterland ter voorbereiding op het WK in Rusland Nigeria met 2-1. "De eerste helft was de beste tot nu toe onder mijn leiding", analyseerde de Engelse bondscoach Gareth Southgate. 'The Three Lions' treffen op het toernooi in de groepsfase de Rode Duivels.

"Ik ben tevreden", sprak de bondscoach. "We waren sterk aan de bal, beter dan tijdens onze vorige partijen. De eerste periode was heel sterk. Na de rust hadden we het even lastiger, omdat Nigeria naar een driemansverdediging overschakelde. Maar na acht minuten hebben we ons aangepast. Hier moeten we lessen uit trekken, want in Rusland komt zoiets ons duur te staan. Mijn jongens hebben vandaag slim gespeeld. We zijn fysiek sterk en zetten passen in de juiste richting. Maar we moeten ons ook focussen op wat nog beter kan."

Engeland speelt in Rusland zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen België (28/06). Openen doen 'The Three Lions' tegen Tunesië (18/06), nadien volgt een duel met Panama (24/06).