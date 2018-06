Zondag meer duidelijkheid over blessure Kompany

Het wordt een spannende zondag voor de Rode Duivels: dan wordt de blessure onderzocht die Vincent Kompany opliep in de match tegen Portugal zaterdagavond.

Vlak voor het WK zijn er dus weer twijfels rond Vincent Kompany: de skipper van Manchester City verliet geblesseerd het veld in de oefenmatch van de Rode Duivels tegen Portugal. Thibaut Courtois meldde na de wedstrijd dat Kompany zondag een scan ondergaat. Voor de Rode Duivels zou het enorme een aderlating zijn mocht Kompany het WK missen, zeker omdat Thomas Vermaelen sukkelt met een blessure aan de hamstrings. De spoeling in de verdediging van de Rode Duivels is zo wel heel erg dun.

Of bondscoach Roberto Martinez een vervanger oproept, weten we maandagochtend: om 10 uur maakt hij zijn definitieve selectie bekend.