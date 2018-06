Niemand houdt het droog als dit jongetje ‘Imagine’ van John Lennon zingt en speelt op schoolfeestje

Op schoolfeestjes en vrije podia worden ouders soms iets te snel lyrisch over een dansje of een liedje van de kinderen. Niet zo bij Adam Kornowski, een 10-jarig jongetje uit Minnesota. Toen hij Image van John Lennon zong terwijl hij ook piano speelde, werd het wel heel stil. Behalve dan bij het applaus.

Adam speelt al een jaar of vijf piano en zingt met een hoge heldere stem. Het resultaat is een ontroerende versie van de klassieker ‘Imagine’ , waarin John Lennon droomde van een betere wereld, zonder oorlog. Uitermate geschikt dus om te zingen door een onschuldig jongetje van amper 10.

Op het eind barst een gigantisch applaus los, en maakt Adam een kleine beleefde buiging, waarna hij heel gewoontjes weg stapt. De jongen is zich niet echt bewust van de gevoelens die hij losmaakte in de zaal. “Geen enkele ouder hield het droog. Hij kreeg een heel lange staande ovatie!” Schreef zijn trotse mama, die het filmpje postte op Facebook. “Ik hou zo van zijn kleine buiging op het eind.” aldus zijn moeder, die iedereen bedankt om Adam te steunen in zijn hobby.

Een tweetal jaar geleden startte Adam ook een YouTube-kanaal, waar hij zijn versies op plaatst van artiesten als The Beatles of Leonard Cohen.