Dembélé vervangt Witsel tegen Portugal

In de basiself voor de oefeninterland van de Rode Duivels van zaterdagavond in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegen Portugal is Mousa Dembélé de vervanger van de geblesseerde Axel Witsel.

Thibaut Courtois staat in doel, de bondscoach is tijdens deze voorbereiding niet van plan zijn andere doelmannen speelminuten te gunnen. Achterin start de typeverdediging met daarin voormalig aanvoerder Vincent Kompany, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, die tegen de Portugezen zijn honderdste cap viert.

Op het middenveld is Mousa Dembélé toch enigszins verrassend de vervanger van de geblesseerde Axel Witsel. Roberto Martinez had eerder immers verklaard een aanvallende middenvelder in hem te zien. Omdat Marouane Fellaini echter nog maar pas terug is uit blessure, krijgt Dembélé dan toch zijn kans.

Hij krijgt voor zich spelmaker Kevin De Bruyne, Thomas Meunier en Yannick Carrasco zijn de wingbacks. Voorin spelen Eden Hazard en Dries Mertens in steun van diepe spits Romelu Lukaku. Opvallend is dat Christian Kabasele en Leander Dendoncker niet op de bank zitten.

Geen Ronaldo

Het wordt de achttiende interland tussen beide landen: België won er in totaal vijf, zes keer volgde er een gelijkspel. In de laatste confrontatie gingen de Rode Duivels van toenmalig bondscoach Marc Wilmots in maart 2016 in een oefeninterland in Leiria met 2-1 onderuit. De laatste Belgische zege dateert al van september 1989, toen in de kwalificaties voor het WK van 1990 de Portugezen met 3-0 geklopt werden in Brussel.

Het huidige Portugese elftal is een pak sterker, maar is wel zonder Cristiano Ronaldo en basisspeler Adrien Silva naar Brussel afgezakt. Eerder deze week kwamen de Portugezen in eigen land niet verder dan een 2-2 tegen Tunesië, op het WK tegenstander van de Belgen in groep G.