Overweg blijft te lang dicht, dus besluit man verkeer maar zelf te regelen op spoor

Een defect aan een spoorwegovergang in Villers-Saint-Siméon, een dorp in Luik, zorgde zaterdagmiddag voor wat verkeersproblemen. Omdat de slagbomen niet meer opengingen, besloot een man dan maar zelf het verkeer te regelen. Hij deed dat midden op het spoor, terwijl er het rood licht brandde.

Geen trein in het vooruitzicht, maar toch bleven de slagbomen van de spoorwegovergang in Villers-Saint-Siméon zaterdagmiddag dicht. Tientallen verkeersdeelnemers zagen zich daarom genoodzaakt te wachten. Maar de minuten kropen voorbij en de slagbomen bleven dicht. “We stonden een hele tijd vast”, zegt automobilist Roberto tegen RTL Info.

Daarop besloot een man dan maar het heft in eigen handen te nemen. Hij liep het spoor op en begon het verkeer te regelen. “Hij keek naar links en rechts en maande mensen om door te rijden. Hij probeerde het verkeersprobleem op te lossen.” Na enige minuten wachten, besloot ook Roberto tussen de slagbomen te manoeuvreren. Maar: “Het is gevaarlijke situatie”, geeft hij toe.

A Juprelle, des automobilistes franchissent un passage à niveau malgré le feu rouge : "Un monsieur s'est mis sur les voies et a régulé la circulation" https://t.co/dzoeFcsKyO — RTL info (@rtlinfo) 2 juni 2018

Overstromingen

In een reactie laat Infrabel aan RTL Info weten dat de problemen met de slagbomen een gevolg zijn van het stormweer en de overstromingen van de afgelopen dagen. Het probleem wordt onderzocht, aldus woordvoerder Arnaud Reymann.

Absoluut verboden

Gelukkig reden er geen treinen op het traject zaterdagmiddag, maar de acties van de ‘verkeersregelaar’ zijn absoluut verboden, benadrukt de woordvoerder nog. “Het is een rood licht. Zelfs als er geen treinen rijden, is het absoluut niet toegestaan om het spoor over te steken.”

Wie dat toch doet riskeert een boete van 300 euro.