F1-piloot Sergio Perez getrouwd in Mexico

De Mexicaanse F1-piloot Sergio Perez en Carola Martínez hebben elkaar in de Mexicaanse stad Guadalajara het ja-woord gegeven.

De Force India-piloot en Carola Martínez vormde sinds maart 2017 officieel een koppel en verloofden zich in augustus. In december verwelkomden ze hun eerste kind en nu werd alles dus nog eens bezegeld met een huwelijk.

De huwelijksceremonie werd bijgewoond door familie, vrienden en beroemdheden. Jammer genoeg konden slechts een handvol teamleden op het huwelijk aanwezig zijn omdat het team druk bezig is met de voorbereidingen van de GP van Canada. Na de race in Monaco is het immers een race tegen de klok om alles op tijd in Canada te krijgen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: