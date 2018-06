Andrea Pasqualon wint ook derde etappe Ronde van Luxemburg en is de nieuwe leider

De 30-jarige Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) heeft zaterdag de koninginnenrit van de Ronde van Luxemburg, met start in Eschweiler en aankomst na 163,8 kilometer in Differdange, gewonnen. Het werd voor de Italiaan de tweede opeenvolgende zege in deze rittenkoers. Pasqualon liet de Fransman Angelo Tulik en de Nederlander Nick van der Lijke achter zich. Olivier Pardini werd vijfde en meteen de beste Belg. Andrea Pasqualon lukte een dubbelslag en neemt ook de leiderstrui over van Alexander Krieger. Hij telt 7 seconden voorsprong op de Sloveen Jan Tratnik en 23 op de Duitser Alexander Krieger die vandaag pas 21e werd op 17 seconden van Pasqualon.

Na 45 kilometer koers slaagden Romain Combaud, Bryan Nauleau, Armano Antunes en Matteo Badilatti erin zich af te scheiden van het peloton. Zij kregen nooit meer dan anderhalve minuut voorsprong van de grote groep en op 56 kilometer van de finish was, onder impuls van de mannen van Veranda’s Willems-Crelan, weer alles te herdoen.

Stijn Devolder trok samen met Pawel Cieslik even in de aanval, maar zij werden snel weer tot de orde geroepen. Nog voor het aansnijden van de drie plaatselijke ronden met daarin telkens de beklimming van de Col de l’Europe, van elk 9,5 kilometer, versnelden Jan Tratnik, Christophe Laporte, Hector Saez en Patrick Schelling. Jan Tratnik, vierde in het algemeen klassement op 8 seconden van leider Alexander Krieger, pakte daar drie belangrijke bonificatieseconden. De Sloveen ontdeed zich van zijn metgezellen en ging alleen op jacht naar de volgende bonificatiesprint. Die nam hij ook voor zijn rekening en griste zo opnieuw 3 seconden mee.

Achter hem boekte Andrea Pasqualon, derde in het klassement met 5 seconden achterstand, 2 seconden en leider Alexander Krieger 1 seconde bonificatie. Tratnik liet zich daarna inlopen. Het sein voor Mathias Le Turnier en Roland Thalmann om het te proberen. Net na het ingaan van de slotronde waren ook zij eraan voor de moeite. Bij de laatste beklimming van de Col de l’Europe versnelden Jonas Koch, Eduard Prades en opnieuw Mathias Le Turnier. Le Turnier moest er voorin echter snel af en wat verderop slokte de grote groep Koch en Prades op. Het peloton verbrokkelde daarna en zo trok een ruime kopgroep naar de eindmeet in Differdange. In de daaropvolgende sprint boekte Andrea Pasqualon zijn tweede opeenvolgende ritzege.

Morgen/zondag valt het doek over deze 78e editie van de Ronde Van Luxemburg. De renners rijden dan van Mersch naar de hoofdstad van het Groothertogdom. Goed voor een afstand van 176 kilometer doorspekt met zeven hellingen waaronder viermaal de Pabeierbierg, die ook opgenomen is in de drie plaatselijke ronden in Luxemburg. Dan kennen we de opvolger van Greg Van Avermaet.