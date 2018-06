Bouhanni sprint makkelijk naar derde seizoenszege in koninginnenetappe Boucles de la Mayenne

Brussel - De Fransman Nacer Bouhanni (Cofidis) heeft zaterdag zijn derde zege van het seizoen geboekt in de koninginnenetappe van de Boucles de la Mayenne (2.1). Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) kwam even in de problemen, maar blijft aan de leiding in het klassement van de Franse rittenkoers.

Met zijn 174 kilometer, goed voor vijf gecategoriseerde hellingen en drie lastige lokale ronden, was de tweede etappe in de Mayenne diegene die het klassement zou kunnen gaan beslissen. De Fransen Anthony Delaplace, Samuel Leroux, Clément Chevrier en Axel Journiaux vormden de vroege vlucht waarachter de ploegmaats van Van der Poel aan de leiding van het peloton moesten achtervolgen.

In de finale probeerden de renners van Groupama-FDJ een paar keer de wedstrijd open te breken. Op de langste beklimming van de dag kwam Van der Poel even in de problemen, maar dat kon hij weer rechtzetten in de afdaling. Bij een tweede prik bergop van Groupama-FDJ reageerde Van der Poel gezwind. Bouhanni kon ternauwernood overleven in het uitgedunde peloton.

Vijf andere Fransen slaagden er wel in ervan onder te muizen: Benoît Cosnefroy, Geoffrey Soupe, Anthony Maldonado, Franck Bonnamour en Jérémy Leveau begonnen met een voorsprong van een halve minuut aan de slotronde van tien kilometer, maar werden in extremis toch nog bijgehaald door het werk van Cofidis, dat met Soupe voorin nochtans een renner mee had.

Bouhanni maakte het werk van de ploegmaats vlot af in de sprint bergop. Hij won makkelijk voor Cosnefroy, Maldonado en Leveau, drie renners van de late vlucht. Van der Poel sprintte naar de vijfde plaats en blijft aan de leiding in het klassement. Hij leidt nu met dertien seconden voorsprong op de Fransman Romain Seigle en met negentien seconden op beste Belg Eli Iserbyt (Marlux-Bingoal), die opschuift van 4 naar 3 in het klassement.