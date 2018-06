Die ene verloren hoek in je keukenkast? Die houdt iedereen bezig

Op de sociale netwersite Imgur is het de hype van het moment: een filmpje of foto van je hoekkast in de keuken posten. Misschien heb je er thuis ook eentje: een zogenaamde “verloren hoek” in je keukenkasten. Moeilijk om dingen in op te bergen, moeilijk om te bereiken. Het is een bron van grote frustratie in menig huishouden, is te merken aan de vele commentaren op Imgur. De video hierboven is een compilatie van een aantal hoekkasten, met zowel frustratie door niet opengaande schuiven en dergelijke, als een aantal erg ingenieuze kasten. Hopelijk zijn die ingenieuze oplossingen even herkenbaar als de constructiefouten.