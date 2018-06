Politie betrapt drugscriminelen op heterdaad in Nederlands-Limburg

De politie in Nederlands-Limburg heeft vijf mannen in Maasbree gearresteerd die verdacht worden van drugsproductie. De vijf werden vrijdag in een loods op heterdaad betrapt toen zij een partij van 2.500 kilo apaan uit een zeecontainer haalden.

Apaan is belangrijke grondstof voor amfetamine, beter bekend als speed. Het spul zat verstopt in een container met soda uit Vietnam, die via de Antwerpse haven naar Maasbree werd vervoerd.

Alle verdachten, van wie vier uit Nederlands-Limburg en één uit Duitsland, zitten vast. Dit weekend besluit de officier van justitie (procureur) welke verdachten (in leeftijd van 27 tot 65 jaar) bij de rechter-commissaris worden voorgeleid.