Leider van extreemrechts in Duitsland noemt naziperiode niet meer dan scheet in fles

De leider van de Duitse extreemrechtse partij AfD (Alternative für Deutschland), Alexander Gauland, heeft het belang van het nationaalsocialisme in de geschiedenis van Duitsland geminimaliseerd. “Hitler en de nazi’s zijn slechts een vogelstront in meer dan duizend jaar succesrijke Duitse geschiedenis”, zei Gauland zaterdag op een congres van de jongerenorganisatie van AfD, Junge Alternative, in Seebach, in de deelstaat Thüringen.