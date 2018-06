Mechelse gevangenen verstoren minuut stilte voor slachtoffers Luik

In de gevangenis van Mechelen hebben gedetineerden de minuut stilte verstoord die woensdag in alle gevangenissen gehouden werd voor de slachtoffers van de aanslag in Luik. De lokale politie Mechelen-Willebroek ontkent dat daarbij ‘Allah Akbar’ werd gescandeerd.

“We hebben navraag gedaan bij de gevangenisdirectie en daar bevestigde men ons dat er geen enkel rapport is opgemaakt waarin melding werd gemaakt van iemand die ‘Allah Akbar’ zou geroepen hebben”, zegt korpschef Yves Bogaerts.

“Wel werd ons bevestigd dat een aantal gevangenen op hun deuren aan het bonken waren en lawaai maakten tijdens die minuut stilte. Moest er iemand ‘Allah Akbar’geroepen hebben, had daar alleszins melding van moeten gemaakt worden. De gevangenisdirecteur vindt daar helemaal niets van terug.”

Naar verluidt waren de gevangenen die lawaai maakten, een vijftal mensen die aangehouden zijn in het kader van een groot drugsdossier. Dat wou of kon de korpschef evenwel niet bevestigen.

Volgens de politie heeft zich afgelopen woensdag nog een tweede incident voorgedaan in de Mechelse gevangenis. “Dat gebeurde toen enkele gevangenen ’s avonds naar een andere cel moesten. Er ontstond wat amok en er werd even overwogen om de politie in bijstand te roepen, maar uiteindelijk was dat niet nodig.”

Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen bevestigt dat “er ongepast gereageerd is tijdens de nationale minuut stilte. Van de betrokken personen zijn de namen genoteerd en overgemaakt aan de bevoegde diensten. Zij worden strik opgevolgd en van nabij geobserveerd”.