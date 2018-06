Verrassende Let volgt De Buyst op als winnaar van Heistse Pijl

De Let Emils Liepins heeft de Heistse Pijl, de vierde manche van de Napoleon Games Cycling Cup, op zijn naam geschreven. De man van One Pro Cycling hield nog net Wouter Wippert (Roompot) af in een vreemde spurt. De Let volgt Jasper De Buyst op. De Nederlander Piotr Havik (BEAT Cycling Club) kwam dichtbij met een sterke aanval, maar werd in het slot overrompeld. Jens Adams pakte op de laatste helling uit met een snedige aanval, maar kon het in de spurt niet afmaken.