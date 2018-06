David Goffin vecht als een leeuw en klopt Monfils in vijf sets op Roland Garros

David Goffin (ATP 9) heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros. De Luikenaar versloeg in de derde ronde de Fransman Gaël Monfils (ATP 37) in vijf spannende sets: 6-7 (6/8), 6-3, 4-7, 7-5 en 6-3. Vrijdag werd de partij stopgezet door regenval. De wedstrijd duurde uiteindelijk vier uur en drie minuten.

Vrijdag werd de partij stilgelegd bij 6-7 (6/8), 6-3 en 3-2 in het voordeel van de 27-jarige Goffin. Maar zaterdag verloor onze landgenoot meteen drie keer op rij zijn eigen opslag, waardoor Monfils alsnog de derde set pakte met 4-6.

In de vierde set toonden Goffin en Monfils dat ze echt wel aan elkaar gewaagd waren. Goffin verloor zijn tweede opslagspel, maar vocht daarna meteen terug en kwam weer op gelijke hoogte. Bij 4-5 kreeg Monfils vier matchballen op de opslag van Goffin, maar de Luikenaar werkte ze alle vier weg en pakte alsnog het spel. Goffin had vertrouwen getankt en ging in het daaropvolgende spel door de opslag van de Fransman. Op zijn eigen opslag kreeg Goffin de kans om er een vijfde set uit de brand te slepen en deed dat hij ook. Hij gunde Monfils geen enkel punt en pakte de vierde set met 7-5.

In de vijfde en beslissende set was de veer gebroken bij Monfils. Bij 5-3 kreeg Goffin een eerste matchbal en die was meteen de goede. Na amper 33 minuten pakte Goffin de vijfde set met 6-3 en kon hij het zegegebaar maken.

In de achtste finales neemt Goffin het op tegen de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 72). Die versloeg vrijdag in zijn derde ronde de Spanjaard Pablo Carreno-Busta (ATP 11) in vier sets: 2-6, 7-6 (7/5), 6-3 en 6-1. Het wordt pas de derde ontmoeting tussen Goffin en Cecchinato. De eerste twee duels werden allebei gewonnen door de Luikenaar. De laatste keer dat ze elkaar troffen, was vorige maand op het Masters 1.000-toernooi in Rome. Toen won Goffin in de tweede ronde in drie sets: 5-7, 6-2 en 6-2.

Een kwartfinale in 2016 is Goffins beste resultaat op Roland Garros. Vorig jaar moest hij in de derde ronde opgeven tegen de Argentijn Horacio Zeballos door een enkelblessure na een val op het Court Suzanne-Lenglen.