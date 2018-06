Noodnummer 1722 ontving deze week meer dan 7.600 oproepen

Het nummer 1722, bestemd voor niet-dringende brandweerinterventies, heeft de voorbije week in totaal 7.642 oproepen ontvangen naar aanleiding van het onweer. Dat maakte de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken zaterdag bekend. Het gaat om de periode van maandag 18 uur tot zaterdag 12 uur. Sinds zaterdagmiddag is het nummer gedeactiveerd.

De bedoeling van het nummer 1722 is ervoor te zorgen dat het noodnummer 112 niet overbelast zou geraken, zodat mensen in levensgevaar niet nodeloos moeten wachten.

De meeste oproepen deze week kwamen uit de provincie Luik (5.462 oproepen), gevolgd door Vlaams-Brabant (556 oproepen), Antwerpen (514 oproepen) en Oost-Vlaanderen (260 oproepen).

Pompen

Tussen vrijdagmiddag en zaterdagmiddag ging het om 2.604 oproepen, waarvan 1.907 uit Luik. Samuel Stipulante, de functionele chef van de Luikse noodcentrale, getuigt dat dankzij de activering van 1722 men erin geslaagd is de oproepen snel te kunnen sorteren en prioriteit te kunnen geven aan noodsituaties. “Mensen met hartstilstand, met pijn aan de borst of een epileptische aanval hebben tijdens het noodweer de hulp kunnen krijgen die ze nodig hadden. De oproepen naar 1722 waren voornamelijk vragen voor het pompen van ondergelopen kelders. Daarnaast hebben ook verschillende bewoners van flatgebouwen gebeld omdat plafonds dreigden in te storten door waterinfiltratie.”

Volgens Erwin Hertens, de directeur van 112, kreeg de noodcentrale van Luik ook ondersteuning van die uit Henegouwen en Luxemburg om de vele oproepen te verwerken.