Oude vos Rossi pakt pole in thuisrace, Xavier Siméon vertrekt als laatste

De Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) heeft zaterdag de poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Italië, de zesde manche van het seizoen in het MotoGP-kampioenschap. Xavier Siméon (Ducati) vertrekt als laatste.

Voor Rossi is het de eerste pole sinds die van oktober 2016 in de GP van Japan. De Italiaanse zevenvoudige wereldkampioen MotoGP, die de GP van zijn vaderland van 2002 tot 2008 won in de koningsklasse, legde een snelste ronde af in 1:46.208. De 39-jarige piloot deed beter dan de Spanjaarden Jorge Lorenzo (Ducati), tweede op 35 duizendsten, en Maverick Viñales (Yamaha), derde op 96 duizendsten. De Spaanse WK-leider Marc Marquez (Honda) staat als zesde op de startgrid.

Xavier Siméon reed zijn beste ronde in het eerste deel van de kwalificaties. Zijn 1:48.794 was echter onvoldoende om de 24e en laatste plaats te vermijden.

In de Moto3 realiseerde Livio Loi (KTM) pas de 30e en traagste chrono: 1:59.711. De Spanjaard Jorge Martin (Honda) pakte de pole in 1:56.634.