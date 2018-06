Walvis sterft met meer dan 80 plastic zakken in de maag

In het zuiden van Thailand is een walvis gestorven die meer dan 80 plastic zakken had ingeslikt. Dierenarts hebben nog geprobeerd het zoogdier te redden, maar alle hulp kwam te laat.

De walvis, een jong mannetje, werd maandag vechtend voor zijn leven aangetroffen vlakbij de grens met Maleisië, bericht het Department of Marine and Coastal Resources Thailand. Een team van verzorgder probeerde het dier nog te redden maar uiteindelijk stierf het vrijdagmiddag. Een autopsie bracht aan het licht dat het dier 80 plastic zakken in zijn maag had, voor een totaal gewicht van 8 kilogram. Door de zakken kon de walvis geen normaal voedsel meer innemen, wat uiteindelijk zijn dood heeft betekend.

Thailand is één van ’s werelds grootste verbruikers van plastic zakken. Het afval doodt jaarlijks honderden dieren langs de drukke stranden, waaronder walvissen, maar ook zeeschildpadden en dolfijnen.