Ongewenst bezoekje van gans aan honkbalwedstrijd kent pijnlijke afloop

Een honkbalwedstrijd tussen de Detroit Tigers en Cleveland Indians is woensdag ontsierd door een Canadese gans. Het dier bracht onverwacht een bezoekje aan het stadion en had niet meteen zin om het veld snel te verlaten. Toen de vogel enige tijd later toch probeerde weg te vliegen, botste het bovendien nog tegen het scorebord.

Het waren duidelijk taferelen waar de organisatie in Comerica Park nog maar weinig ervaring mee had. Sommigen trachtten de vogel te verjagen door het te achtervolgen en zelfs twee voetzoekers te gebruiken, maar dat had aanvankelijk geen nut. Gelukkig had de gans even later zelf door dat het geen gewenste gast was. De vogel probeerde aan een flink tempo naar boven te vliegen… tot het hard tegen het scorebord knalde. Een stevige val was het gevolg, terwijl het gejuich bij het publiek omsloeg in verontrusting.

Gelukkig vielen de gevolgen zeer goed mee. Op het eerste gezicht leek de vogel niet gewond en was verdere verzorging niet nodig. Een dierenarts die toevallig de wedstrijd bijwoonde, besloot de gans mee te nemen en buiten het stadion vrij te laten.