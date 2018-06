Elise Mertens naar vierde ronde Roland Garros na vlotte zege tegen Australische

Elise Mertens (WTA 16) lijkt goed op weg om na haar halve finale op de Australian Open weer een sterke eindnotering neer te zetten op een Grandslamtoernooi. De Hamontse won vlotjes van de Australische Daria Gavrilova (WTA 25) en mag naar de vierde ronde. Het werd 6-3 en 6-1.

Gavrilova is geen onbekende voor Mertens, want ook op de Australian Open ontmoetten de twee elkaar al. Toen was het ook Mertens die aan het langste eind trok, en dat na een wonderbaarlijke comeback: Gavrilova leidde toen immers in de eerste set met 5-0, maar Mertens won vervolgens 7 games op rij om zo alsnog de eerste set te pakken. In Parijs deed onze landgenote het iets minder spectaculair: beide dames wisselden punten uit in de eerste set, bij een 3-2 tussenstand kon Mertens voor het eerst door de opslag van haar Australische tegenstander breken. Van 4-2 ging het vervolgens snel naar 5-2. Gavrilova stribbelde nog even tegen, maar Mertens sleepte de eerste set uiteindelijk toch binnen: 6-3.

Na het setverlies leek de veer gebroken bij Gavrilova, want de tweede set werd een heuse walk-over van onze landgenote. In geen tijd ging Mertens naar 5-0. Gavrilova kon nog zorgen voor een eerredder, maar daarna was het opnieuw aan Mertens: het werd 6-1 in de tweede set. Mertens zal het in de vierde ronde opnemen tegen Simona Halep - de verliezend finaliste van 2014 en vorig jaar - of Andrea Petkovic, in 2014 halvefinaliste. Beide dames nemen het later vandaag nog tegen elkaar op.