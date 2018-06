Bondscoach Egypte rekent op Salah: “We zijn vol vertrouwen dat het zal lukken”

De Egyptische bondscoach Hector Cuper rekent erop dat hij op het WK in Rusland beroep kan doen op zijn goudhaantje Mohamed Salah, die momenteel herstelt van een schouderblessure. “Of hij erbij zal zijn? We zijn vol vertrouwen. De artsen zeggen dat het zal lukken”, verklaarde de Argentijn vrijdagavond na het 0-0 gelijkspel tegen Colombia in het Italiaanse Bergamo.