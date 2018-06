Auto maait twee kinderen van de weg in Laken

Het incident vond plaats in Rue Stéphanie in Laken. Foto: Alertes Contrôles de Police

Vrijdagavond werden twee fietsende kinderen van 9 en 12 jaar door een auto gegrepen in Laken. Beiden raakten zwaargewond en werden meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Het jongste kind verkeert niet langer in levensgevaar, de toestand van het oudste is nog onduidelijk.

Het ongeval vond plaats omstreeks 21 uur in Laken. Twee kinderen fietsten door Rue Stéphanie toen ze werden gegrepen door een auto. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar de bestuurder van het voertuig kon snel worden geïdentificeerd. Volgens de eerste resultaten van het onderzoek reed hij niet onder invloed.

“Het ongeval gebeurde rond 21 uur”, zegt de lokale politie. “De omstandigheden van het ongeval moeten nog worden bepaald. Beide kinderen raakten zwaargewond. Ze werden meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het jongste kind is niet langer in levensgevaar, de toestand van het oudste is nog onduidelijk.”

Een onderzoek moet nu de exacte oorzaken van het ongeval bepalen. In de tussentijd is de dienst slachtofferhulp in de politiezone aangevraagd om het getroffen gezin bij te staan.